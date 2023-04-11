الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مكة المكرمة تتصدر مخالفات النقل البري
انعدام للرؤية وارتفاع للأمواج في 6 محافظات ساحلية
تناولها بعد الإفطار.. أطعمة صحية وغنية بفيتامين د
الأربعاء 21 رمضان.. مواقيت السحور والإفطار بجميع مناطق المملكة
شاهد.. جريان السيول غرب المجمعة
21 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الأحوال المدنية تعلن عن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

الأحوال المدنية تعلن عن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

الأحوال المدنية تعلن عن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر
٠٢:٠٦:٢٢ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار عن تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

مواصلة العمل خلال إجازة العيد

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها (13) مركزاً، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة (أبشر )، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

ضوابط تعديل المهنة

كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كشفت عن ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقاً للآتي:

اقرأ أيضا

هل يمكن طباعة برنت عرض بيانات مواطن؟ الأحوال المدنية تجيب

7 ضوابط لتعديل المهنة

– يدون في حقل المهنة “موظف حكومي”، إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

– يدون في حقل “موظف أهلي”، إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

– يدون في حقل المهنة “متقاعد” من انتهت خدماته بالتقاعد

– يدون في حقل المهنة “متسبب” لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد

– يكون التعديل من “طالب – طالبة “، إلى “متسبب – ربة منزل” بموجب إقرار بذلك.

– يدون في حقل المهنة “تاجر – تاجرة”، من كان يحمل سجلاً تجاريا ساري المفعول.

– يدون في حقل المهنة “رجل أعمال – سيدة أعمال”، من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

اقرأ أيضا:

تنبيه هام من «الأحوال المدنية» بشأن حمل سجل الأسرة خلال السفر

الكلمات الدلالية:
اجازة عيد الفطر اخبار السعودية الأحوال المدنية السعودية اليوم عيد الفطر

مواد ذات صلة

المزيد
مشهد مهيب.. الحجيج بمطار «الملك عبد العزيز» ينشدون في طوابير إنهاء الأوراق (فيديو)

مشهد مهيب.. الحجيج بمطار «الملك عبد العزيز» ينشدون في طوابير إنهاء الأوراق (فيديو)

٠٤:٤١ م، الأربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
شاهد.. السيول تقطع طريق الهندية باتجاه وادي النقيع جنوب المدينة

شاهد.. السيول تقطع طريق الهندية باتجاه وادي النقيع جنوب المدينة

١٢:٢٣ ص، السبت، ١٣ أغسطس ٢٠٢٢
لائحة الانتخابات البلدية تقصر «التفويض» للقيد على المعاقين والسجناء

لائحة الانتخابات البلدية تقصر «التفويض» للقيد على المعاقين والسجناء

٠١:٥٧ م، الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥
عملية استئصال ناجحة لمريض عمره 115 عاماً في الباحة

عملية استئصال ناجحة لمريض عمره 115 عاماً في الباحة

٠٣:٤١ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *