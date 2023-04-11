الأحوال المدنية تعلن عن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة عيد الفطر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار عن تقديم خدماتها الإلكترونية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين.

مواصلة العمل خلال إجازة العيد

وأوضحت أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ عددها (13) مركزاً، ستواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر منصة (أبشر )، وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر المبارك لا تُحتسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب الغرامة.

ضوابط تعديل المهنة

كانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، كشفت عن ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقاً للآتي:

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7 ضوابط لتعديل المهنة

– يدون في حقل المهنة “موظف حكومي”، إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

– يدون في حقل “موظف أهلي”، إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

– يدون في حقل المهنة “متقاعد” من انتهت خدماته بالتقاعد

– يدون في حقل المهنة “متسبب” لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد

– يكون التعديل من “طالب – طالبة “، إلى “متسبب – ربة منزل” بموجب إقرار بذلك.

– يدون في حقل المهنة “تاجر – تاجرة”، من كان يحمل سجلاً تجاريا ساري المفعول.

– يدون في حقل المهنة “رجل أعمال – سيدة أعمال”، من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

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