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انعدام للرؤية وارتفاع للأمواج في 6 محافظات ساحلية
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انعدام للرؤية وارتفاع للأمواج في 6 محافظات ساحلية

انعدام للرؤية وارتفاع للأمواج في 6 محافظات ساحلية

انعدام للرؤية وارتفاع للأمواج في 6 محافظات ساحلية
٠٢:٣٤:٢٧ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرَ المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً من ارتفاع الأمواج على المحافظات الساحلية بمنطقة تبوك, يصحبها نشاط للرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية , تشمل محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما.

صباح اليوم

وبيّن المركز أن الحالة – بمشيئة الله تعالى – تبدأ من الساعة الثامنة من صباح الأربعاء, وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المنطقة الشرقية والقصيم حتى هذا الموعد

أمطار متوسطة إلى غزيرة 

وهطلت أمس أمطار من خفيفة إلى غزيرة على مراكز محافظة تيماء ,شملت المديسيس والجهراء وأبيط وضواحيها.. جعلها الله سقيا خير وبركة،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

أمطار جدة

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد أمس الثلاثاء، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، تشمل تأثيراتها محافظة رابغ والأجزاء الساحلية، مبيناً أن الحالة بدأت اليوم، وتستمر حتى الساعة 12 ظهراً.

وأصدر تنبيهًا بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة جدة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج ، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية ظهراً من اليوم الأربعاء.

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