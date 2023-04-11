الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لمناقشة الربط الكهربائي بين البلدين.. وزير الطاقة يجتمع بوزير الكهرباء العراقي
الكويت تعلن تعطيل الدراسة اليوم في جميع مدارسها لهذا السبب
شاهد.. اندلاع النيران ببرج عسكري تابع لدولة الاحتلال
موائد الخير .. تكافل شعبي وإطعام للفقراء في باكستان
أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المنطقة الشرقية والقصيم حتى هذا الموعد
الصحة العالمية تعلن أول وفاة بأنفلونزا الطيور في الصين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لمناقشة الربط الكهربائي بين البلدين.. وزير الطاقة يجتمع بوزير الكهرباء العراقي

لمناقشة الربط الكهربائي بين البلدين.. وزير الطاقة يجتمع بوزير الكهرباء العراقي

لمناقشة الربط الكهربائي بين البلدين.. وزير الطاقة يجتمع بوزير الكهرباء العراقي
٠١:٥٢:٣٦ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض اليوم اجتماعًا مع معالي وزير الكهرباء العراقي المهندس زياد علي فاضل، ناقشا خلاله تطورات العمل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يأتي تأكيداً للتعاون المستمر بينهما، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

دعم استيعاب الشبكات

وسيسهم هذا المشروع في دعم موثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين، وتحقيق وفورات اقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز تحقيق مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة لإنتاج الكهرباء، ودعم استيعاب الشبكات الكهربائية لدخول الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستثمارات المثلى في مشروعات توليد الكهرباء.

كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من إمكانات وخبرات شركة أكواباور في هذا المجال الحيوي، وإسهاماتها في تطوير مشاريع مستقبلية في العراق.

اقرأ أيضا:

وزير الطاقة يُطلق أضخم مشروع تطويري في تاريخ الحرمين الشريفين

الإصلاحات المالية 

وناقش الاجتماع تجربة المملكة الرائدة في مجال العدادات الذكية، وكيفية نقلها للجانب العراقي، وفرص مشاركة الشركات السعودية – بجانب الشركات العراقية – كمقاولين ومصنعين في تطوير البنية التحتية للعدادات الذكية.

واطلع الجانب العراقي على الإصلاحات المالية والتنظيمية التي شهدها قطاع الكهرباء في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية، وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الكهرباء في السعودية وزير الكهرباء العراقي

مواد ذات صلة

المزيد
إغلاق وتغريم 17 منشأة صناعية مخالفة للبيئة

إغلاق وتغريم 17 منشأة صناعية مخالفة للبيئة

١٠:٣٧ ص، الأثنين، ٠٧ ديسمبر ٢٠١٥
«الداخلية» و«الشؤون البلدية» يُدشنان خدمة «نفاذ» الإلكترونية

«الداخلية» و«الشؤون البلدية» يُدشنان خدمة «نفاذ» الإلكترونية

٠٤:٥٤ م، الأثنين، ٢٧ مارس ٢٠١٧
إلزام الشاحنات بتركيب حواجز للحدِّ من انزلاق السيارات تحتها

إلزام الشاحنات بتركيب حواجز للحدِّ من انزلاق السيارات تحتها

٠٥:٣٣ م، السبت، ٠٤ فبراير ٢٠١٧
ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز بالعقبة إلى 12 قتيلاً

ارتفاع عدد ضحايا تسرب الغاز بالعقبة إلى 12 قتيلاً

٠٨:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢٨ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *