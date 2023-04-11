تهز الأردن.. طفل فارق الحياة معلقًا على شجرة

تواصل- فريق التحرير:

شهد الأردن واقعة مأساوية هزت الجميع، بعد العثور على طفل مشنوقًا على شجرة بمحافظة جرش.

وفي التفاصيل، أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية، العثور على جثة طفل “مشنوقاً على شجرة” في منطقة النبي هود بمحافظة جرش.

فتح تحقيق

وقال موقع “رؤيا” الإخباري إن “مديرية الأمن العام فتحت تحقيقاً بملابسات وفاة حدث يبلغ من العمر 12 عاماً، عثر عليه مشنوقاً على شجرة بواسطة حبل، في منطقة النبي هود بمحافظة جرش شمال الأردن”.

فقدان قائد دورية عسكرية

على الجانب الآخر أعلنت القوات المسلحة الأردنية، عن فقدان قائد دورية عسكرية في منطقة وادي عربة جنوبي البلاد، بعد أن جرفت مياه الأمطار آلية عسكرية كان على متنها، مساء الاثنين.

ولم يعلن الجيش الأردني عن اسم الضابط المفقود أو رتبته العسكرية، إلّا أن ناشطين كشفوا أنه الملازم أول مثنى الشقيرات.

أمطار غزيرة

وتشهد مناطق في الأردن منذ صباح الاثنين، أمطارا غزيرة نادرة لهذا الوقت من العام، ما تسبب بتشكل السيول خاصة بالمناطق الجنوبية.

بيان الجيش

ونقل بيان للجيش الأردني، عن مصدر عسكري قوله صباح الثلاثاء، إنه “في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الاثنين، جرفت السيول آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربه أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية”.

وأضاف المصدر، أن “السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسؤول الآلية وسائقها”.

ولفت إلى أن عمليات البحث والتفتيش أسفرت عن العثور على الآلية وسائقها، رغم “صعوبة التضاريس، وغزارة الأمطار في المنطقة”.

وأكد المصدر، أن “عمليات التفتيش مستمرة للبحث عن مسؤول الدورية”.

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