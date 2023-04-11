الكويت تعلن تعطيل الدراسة اليوم في جميع مدارسها لهذا السبب

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التربية في الكويت، تعليق الدراسة اليوم الأربعاء، في جميع مدارس الكويت بسبب توقعات بأمطار شديدة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام محلية، :” استكمالاً لمتابعة وزارة التربية للحالة الجوية، ونظراً لتطور حالة الطقس ولشدة الأمطار المتوقع هطولها على البلاد غدًا (اليوم الأربعاء)، وحفاظاً على سلامة الطلبة، سيتم تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة (للطلبة) غداً (اليوم) الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023″.

أمطار غزيرة

وشهدت الكويت حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تأثرت عدة مناطق بهطول أمطار غزيرة، وسط تحذيرات من ارتفاع حدة الهطول مساء الأربعاء.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية قد حذرت من هطول أمطار على جميع مناطق البلاد، بداية من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى عصر يوم الخميس.

ذروتها اليوم

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، عبدالعزيز القراوي، إن “الأمطار الغزيرة ستبلغ ذروتها من مساء الأربعاء وحتى فجر الخميس”.

وأوضح أن “إدارة الأرصاد الجوية ترصد حالة الطقس على مدار الساعة”.

وأضاف أن “سقوط الأمطار سيكون على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة، حيث ستتركز الحالة المطرية على المناطق الوسطى في البلاد”.

وأشار القراوي، إلى أنه “يتوقع أن تكون كميات الأمطار أكثر من 20 ملم”.

وأوضح أن “الأمطار سيصاحبها نشاط في الرياح تتجاوز سرعتها 50 كيلومترًا في الساعة”.

اقرأ أيضا

الخارجية الكويتية تطالب مواطنيها بهذا الإجراء قبل السفر لدول الشنغن