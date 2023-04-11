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21 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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21 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

21 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

21 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٢:٠٨:٠٦ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 21 رمضان 1444 هجرية، الموافق 12 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:02، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:48 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:58 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 21 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:46

المدينة – 4:43

الرياض – 4:14

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:22

المدينة – 12:23

الرياض – 11:55

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:51

الرياض – 3:23

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:39

المدينة – 6:43

الرياض – 6:14

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:39

المدينة – 8:43

الرياض – 8:14

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مواقيت الصلاة - توقيت جدة - مكة - توقيت الرياض

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