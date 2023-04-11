الصحة العالمية تعلن أول وفاة بأنفلونزا الطيور في الصين

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أعلنت منظّمة الصحة العالمية أن امرأة توفيت في الصين جراء إصابتها بأنفلونزا الطيور اتش3ان8 (H3N8) وهو فيروس ينتشر منذ عام 2002 ولم يسفر من ذي قبل عن أي وفاة.

يذكر أن فيروس اتش3ان8 رُصد للمرة الأولى في قارة أمريكا الشمالية، ومن المعروف أنه ينتقل إلى الخيول والكلاب وأسود البحر.

أول حالة وفاة

وسبق أن سجّلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في إبريل ومايو من العام 2022.

والمرأة التي توفيت من جراء إصابتها بالفيروس هي من سكان مقاطعة غوانغدونغ الواقعة في جنوب شرق الصين، وقد توفيت عن 56 عاما.

وكانت المرأة قد أصيبت بالمرض في 22 فبراير ونُقلت في الثالث من مارس إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي، وقضت في 16 مارس وفق منظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “المريضة كانت تعاني من أمراض مزمنة وسبق أن خالطت دواجن حية قبل ظهور المرض كما سبق أن تواجدت طيور برية حول منزلها”.

وقالت منظمة الصحة العالمية: “لم يصب أي من المخالطين لهذه الحالة بالعدوى أو أعراض المرض حتى توقيت إعداد هذا التقرير”.

ارتياد سوق الطيور

وتابعت المنظمة، أن ارتياد سوق الطيور الحية قد يكون السبب في التقاط العدوى، لكن “المصدر الدقيق لهذه العدوى لم يعرف بعد، وكذلك الصلة بين هذا الفيروس وبقية أنواع أنفلونزا الطيور من النوع اتش3ان8 المنتشر في البيئة الحيوانية”.

وأكدت المنظمة أن البيانات المتاحة أظهرت أن هذا الفيروس لا ينتقل بين البشر، وبالتالي فإن “خطر انتشاره على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي يعتبر منخفضا”. لكنّها شدّدت على ضرورة المراقبة المستمرة بسبب المتحوّرات الدائمة للفيروسات.

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