“الكبة الشامية”.. سحور ليلة الحادي والعشرين من رمضان
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توجد الكثير من الأفكار لتحضير وجبات السحور، ومن بينها الكبة الشامية، التي تحتوي على عناصر غذائية متكاملة.
ويمكن إعداد الكبة الشامية للسحور على النحو التالي:
المقادير
– برغل : 1 كيلو
– البصل : 4 حبات
– ملح : ملعقة صغيرة
– فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)
– الزنجبيل : ملعقة صغيرة
– لوز : ملعقة كبيرة
– صنوبر : ملعقة كبيرة
– لحم مفروم : كيلو وربع
– الكمون : ملعقة صغيرة
– سماق : ملعقة صغيرة
– القرفة : نصف ملعقة صغيرة
– البصل : 4 حبات
– ملح : ملعقة صغيرة
– فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)
– الزنجبيل : ملعقة صغيرة
– لوز : ملعقة كبيرة
– صنوبر : ملعقة كبيرة
– لحم مفروم : كيلو وربع
– الكمون : ملعقة صغيرة
– سماق : ملعقة صغيرة
– القرفة : نصف ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
- نقع البرغل في الماء لمدة 30 دقيقة حتى يتشرّب الماء.
- خلط نصف كيلوغرام من اللحم المفروم مع نصف ملعقة من الملح ونصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الكمون بواسطة ماكينة فرم حتى تتشكّل عجينة متماسكة.
- تقليب البصل على النار حتى يصبح ذهبي اللون ثم إضغ ما تبقى من اللحم وقلبّي حتى ينضج.
- إضافة إلى القدر ما تبقى من الملح والفلفل الأسود والكمون مع السماق والزنجبيل والقرفة وتقليب المكونات حتى ينضج اللحم جيداً.
- تقليب الصنوبر واللوز على نار متوسطة ثم إضافتها إلى قدر اللحم.
- عجن قطعة من العجينة بواسطة اليد ثم حشوها باللحم وإغلاقها جيداً.
- تطبيق نفس الطريقة على باقي العجينة ثم إقلي الكبة في الزيت حتى تتحمّر وتصبح بنية اللون.
- تزيين طبق التقديم بالخس والبندورة وقدمي الكبة ساخنة أو باردة بحسب الرغبة.
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