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“الكبة الشامية”.. سحور ليلة الحادي والعشرين من رمضان
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“الكبة الشامية”.. سحور ليلة الحادي والعشرين من رمضان

“الكبة الشامية”.. سحور ليلة الحادي والعشرين من رمضان

“الكبة الشامية”.. سحور ليلة الحادي والعشرين من رمضان
٠١:٥٤:٥١ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توجد الكثير من الأفكار لتحضير وجبات السحور، ومن بينها الكبة الشامية، التي تحتوي على عناصر غذائية متكاملة.

ويمكن إعداد الكبة الشامية للسحور على النحو التالي:

المقادير

– برغل : 1 كيلو
– البصل : 4 حبات
– ملح : ملعقة صغيرة
– فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)
– الزنجبيل : ملعقة صغيرة
– لوز : ملعقة كبيرة
– صنوبر : ملعقة كبيرة
– لحم مفروم : كيلو وربع
– الكمون : ملعقة صغيرة
– سماق : ملعقة صغيرة
– القرفة : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

  1. نقع البرغل في الماء لمدة 30 دقيقة حتى يتشرّب الماء.
  2. خلط نصف كيلوغرام من اللحم المفروم مع نصف ملعقة من الملح ونصف ملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة من الكمون بواسطة ماكينة فرم حتى تتشكّل عجينة متماسكة.
  3. تقليب البصل على النار حتى يصبح ذهبي اللون ثم إضغ ما تبقى من اللحم وقلبّي حتى ينضج.
  4. إضافة إلى القدر ما تبقى من الملح والفلفل الأسود والكمون مع السماق والزنجبيل والقرفة وتقليب المكونات حتى ينضج اللحم جيداً.
  5. تقليب الصنوبر واللوز على نار متوسطة ثم إضافتها إلى قدر اللحم.
  6. عجن قطعة من العجينة بواسطة اليد ثم حشوها باللحم وإغلاقها جيداً.
  7. تطبيق نفس الطريقة على باقي العجينة ثم إقلي الكبة في الزيت حتى تتحمّر وتصبح بنية اللون.
  8. تزيين طبق التقديم بالخس والبندورة وقدمي الكبة ساخنة أو باردة بحسب الرغبة.

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