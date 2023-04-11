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أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المنطقة الشرقية والقصيم حتى هذا الموعد
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أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المنطقة الشرقية والقصيم حتى هذا الموعد

أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المنطقة الشرقية والقصيم حتى هذا الموعد

أمطار غزيرة وعواصف رعدية على المنطقة الشرقية والقصيم حتى هذا الموعد
٠١:١٤:١٩ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرا عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 4 صباحًا.

أمطار القصيم

وفي الوقت نفسه، توقع المركز الوطني للأرصاد، هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة القصيم حتى الساعة 11 مساءً، وأصدر تحذيرا بذلك.

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أمطار غزيرة على الرياض:

وكان الدفاع المدني نبه أمس الثلاثاء، بعد صدور تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مصحوب تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول على منطقة الرياض.

ويشمل التنبيه، (الدوامي، الرين، القويعية، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق) حتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء.

حائل والقصيم

وفي سياق متصل، هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.

كما هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة،وعددًا من المحافظات، وأجزاء متفرقة من مراكز المنطقة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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