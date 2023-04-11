موائد الخير .. تكافل شعبي وإطعام للفقراء في باكستان

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رمضان شهر الخيرات وموسم الطاعات والرحمات، تزداد فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات.

ولا تقتصر في هذا الشهر الكريم، أعمال العبادة فقط على الصلاة والصوم والذكر والتوبة بين العبد وربه، ففيه أيضًا طاعات تحقق معانى وحدة الأمة منها التكافل والتضامن بين أفراده، وهو ما يظهر جليًا في موائد الإفطار.

موائد الإفطار

موائد الإفطار تعد عادة شائعة في معظم الدول الإسلامية وأيضًا غير الإسلامية التي يتواجد بها مسلمون، فيحرصون على إعداد موائد الخير والتجمع حولها، والتي لا تشمل الفقراء فقط بل يجتمع عليها الجميع.

وفي هذه السطور نلقي الضوء على أشكال التكافل والبر في شهر رمضان في دولة باكستان، والتي يفترش فيها المسلمون الشوارع والطرقات والأماكن العامة.

في الشوارع والمساجد

تتنوع في باكستان صور التعاضد الاجتماعي خلال شهر الصيام بين المساعدات التي توزعها الحكومة على الفقراء والمحتاجين، وتلك التي يبادر إليها الأفراد أو الجمعيات الخيرية، وكذلك موائد الرحمن التي تنتشر في الشوارع والمساجد طوال الشهر الفضيل.

فما إن يقترب وقت الغروب حتى ترى كثيرا من الإفطارات الجماعية التي تشهد إقبالا كبيرا، خاصة من الفقراء والعمّال، في بلد يرزح تحت ضائقة اقتصادية ومعيشية خانقة.

أمل للفقراء وأصحاب الحاجة

وتعد هذه الإفطارات -سواء في الشوارع أو موائد الرحمن في المساجد- من العادات المتوارثة في المجتمع الباكستاني، وتعكس إحدى صور التكافل بين أفراده خلال الشهر الكريم.

وتجذب إفطارات الشوارع الطبقة الفقيرة من الباكستانيين ممن لا يستطيعون تأمين وجبات الإفطار يوميا خلال شهر الصوم، بالإضافة إلى العمال والموظفين الذين يأتون من القرى إلى المدن الرئيسية، مثل العاصمة إسلام آباد وكراتشي ولاهور وبيشاور، بحثا عن فرص عمل، أو بعض طلاب الجامعات.

إفطارات الشوارع في إسلام أباد

إفطارات الشوارع بإسلام آباد تجذب الطبقة الفقيرة والعمال الذين يأتون من القرى إلى المدن الرئيسية (الجزيرة)

وغالبا تُنظّم تلك الإفطارات الجماعية من قبل المنظمات المحلية غير الحكومية، أو من خلال متبرّعين يبتغون الأجر والثواب في هذه الأيام المباركة.

وتنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير في إسلام آباد، حيث تشهد بعض المناطق أو الأحياء أكثر من مبادرة لتوزيع الوجبات على الفقراء والمارّة.

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