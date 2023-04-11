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بالفيديو.. جريان سيل شعيب السلم في جلاجل سدير

بالفيديو.. جريان سيل شعيب السلم في جلاجل سدير

بالفيديو.. جريان سيل شعيب السلم في جلاجل سدير
١٢:٣٣:٠٠ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان سيل شعيب السلم في مدينة جلاجل بحوطة سدير بمنطقة الرياض.

ووثق المقطع، أجواء حوطة سدير ولاسيما في مدينة جلاجل، بعد هطول الأمطار وجريان السيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

رياح سطحية نشطة

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية و الجوف.

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الكلمات الدلالية:
أمطار الرياض جلاجل حوطة سدير سيول شعيب السلم

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