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وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
١٢:٣١:٤٠ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات لحملة مختلف المؤهلات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • باحث أول.
  • أخصائي CSSU.
  • مترجم.
  • السكرتير التنفيذي.
  • أخصائي جودة.
  • مساعد باحث.
  • المشتري / المعجل.
  • مندوب خدمات المرضى.
  • أخصائي قانوني.
  • أخصائي رياضي أول.
  • والمزيد …

عن المستشفى:

  •  مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هو مستشفى تخصصي حكومي يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يقوم المستشفى بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، يعود إنشاء المستشفى إلى عام 1983م.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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فرص مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وظائف وظائف شاغرة

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