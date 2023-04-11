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تراجع سهم موديرنا بسبب لقاح الأنفلونزا الجديد

تراجع سهم موديرنا بسبب لقاح الأنفلونزا الجديد

تراجع سهم موديرنا بسبب لقاح الأنفلونزا الجديد
١٢:٥١:٣٩ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت شركة “موديرنا” بيانا، أوضح أنها لم تسجل ما يكفي من الحالات في المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح الإنفلونزا لتحديد مدى نجاح اللقاح، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة.

بنسبة 2.5%

وانخفض سهم “موديرنا” بنسبة 2.5% ليسجل 156.43 دولار في تمام الساعة 10:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن وصل إلى 149.3 دولار في وقت سابق من الجلسة، حسب “أرقام”.

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 إنتاج اللقاح

وقالت الشركة في بيانها قبل مؤتمر اللقاحات السنوي الخاص بها، إنها ستواصل اختبار لقاح الإنفلونزا للتأكد من فاعليته.

وتأتي البيانات من التجربة الثانية، بعد شهرين من إنتاج لقاح الإنفلونزا والذي حقق استجابة مناعية قوية ضد سلالات الأنفلونزا “أ”، لكنها ما زالت أدنى من الكافي لاعتماد اللقاح عند مقارنتها بسلالة الأنفلونزا “ب” الأقل انتشارًا.

8 مليارات دولار 

وتوقعت صانعة اللقاحات أن تتراوح مبيعات لقاحاتها للجهاز التنفسي بين 8 مليارات دولار و15 مليار دولار في عام 2027، حيث تختبر لقاحات ضد الفيروس المخلوي التنفسي (آر إس في) والإنفلونزا والجيل التالي من لقاحات كوفيد-19، متوقعة إطلاق ستة لقاحات رئيسية في السنوات القليلة المقبلة.

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