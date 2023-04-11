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شاهد.. رياح تسقط الجدران في بريدة وتضرر بعض السيارات
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شاهد.. رياح تسقط الجدران في بريدة وتضرر بعض السيارات

شاهد.. رياح تسقط الجدران في بريدة وتضرر بعض السيارات

شاهد.. رياح تسقط الجدران في بريدة وتضرر بعض السيارات
١٢:٠٢:٣٤ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سقوط جدران بتأثير الرياح الهابطة في صناعية السليم في بريدة بمنطقة القصيم.

ووثق المقطع، تضرر بعض السيارات جراء تساقط الجدران بفعل الرياح العاتية التي شهدتها بريدة في ظل استمرار حالة التقلبات الجوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول بعدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

رياح نشطة وأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية و الجوف.

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أمطار وجريان سيول وانعدام رؤية.. تنبيه متقدم على مكة ومحافظاتها

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الطقس بريدة رياح هابطة صناعية السليم

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