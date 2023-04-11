أهم 10.. أوامر ملكية وقرار مجلس الوزراء بشأن الدعم الإضافي

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الثلاثاء، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عاجل.. أوامر ملكية بعدد من الترقيات في أماكن قيادية مختلفة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا

تحذير من أمطار غزيرة على الرياض حتى صباح الأربعاء

نبه الدفاع المدني، اليوم الثلاثا،ء بعد صدور تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول.. المزيد هنا

أبرزها إيران والدعم الإضافي.. مجلس الوزراء يجتمع اليوم ويتخذ 11 قرارًا مهمًا

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا

التعليم تكشف سبب وقف النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات

كشفت وزارة التعليم، السبب الذي يمكن أن يوقف طلبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات.. المزيد هنا

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا”

أعلن تطبيق توكلنا، إتاحة تفعيل خاصية التنبيه عبر الإشعارات على بوابة مناسك، لإبلاغك حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة.. المزيد هنا

تعليم الطائف: الدارسة عن بعد .. غداً

أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الأربعاء، بسبب التقلبات الجوية على المنطقة وفقا لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد.. المزيد هنا

مدير الأمن العام: تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف مع ارتفاع كثافة المعتمرين

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي الجاهزية التامة للتعامل مع الكثافات التي تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان. المزيد هنا

أمطار وجريان سيول وانعدام رؤية.. تنبيه متقدم على مكة ومحافظاتها

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة – أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة.. المزيد هنا

توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي بعد صرف دفعة أبريل

بعد إيداع الدفعة 65 من حساب المواطن – دفعة أبريل، أصدر البرنامج توضيحًا بشأن “الدعم الإضافي”،.. المزيد هنا

مع اقتراب العيد.. توضيح مهم من “أبشر” حول تغيب العمالة المنزلية

نشرت منصة “أبشر” معلومات عن خدمة تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا