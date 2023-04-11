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ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي “ليندسي جراهام”

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ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي “ليندسي جراهام”

ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي “ليندسي جراهام”

ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي “ليندسي جراهام”
١١:١١:٥٩ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.

اجتماع ولي العهد:

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، ومساعد السيناتور ليندسي السيد آرون ستركيلاند.

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الكلمات الدلالية:
ريما بنت بندر ليندسي جراهام مجلس الشيوخ الأمريكي ولاية كارولينا ولي العهد

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