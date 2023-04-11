الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
أبل تطلق التحديث التجريبي الثاني للإصدار iOS 16.5 للمطورين
ولي العهد يجتمع مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي “ليندسي جراهام”
المملكة تتصدر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص
أمطار وجريان سيول وانعدام رؤية.. تنبيه متقدم على مكة ومحافظاتها
مدير الأمن العام: تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف مع ارتفاع كثافة المعتمرين
تعليم الطائف: الدارسة عن بعد .. غداً

الرئيسية

 /

تقنية

 /

أبل تطلق التحديث التجريبي الثاني للإصدار iOS 16.5 للمطورين

أبل تطلق التحديث التجريبي الثاني للإصدار iOS 16.5 للمطورين

أبل تطلق التحديث التجريبي الثاني للإصدار iOS 16.5 للمطورين
١١:٤٣:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني أسامة الضاوي أن شركة أبل أطلقت التحديث التجريبي الثاني للإصدار iOS 16.5 للمطورين.

وكانت آبل قد أصدرت مؤخرًا تحديث iOS 16.4 لمستخدمي آيفون، بعد فترة وجيزة من طرح الشركة العملاقة للتكنولوجيا التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها ، النسخة التجريبية الأولى من iOS 16.5 للمطورين والمختبرين العامين قبل أيام.

مزايا التحديث الجديد 

وفقا لبعض تقارير تحديث iOS التالي يجلب بعض الميزات الجديدة مثل Sports Tab في أخبار آبل، وتسجيل الشاشة عبر Siri والمزيد.

فيما يلي بعض التغييرات القادمة على أجهزة آيفون مع تحديث iOS 16.5:

– علامة التبويب “الرياضة” في Apple News

– مع الإصدار التجريبي من iOS 16.5 ، قدمت آبل علامة التبويب Sports في تطبيق News الخاص بها.

– تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الأخبار والنتائج والجداول الزمنية المتعلقة بأي حدث رياضي.

– في السابق كانت هذه المعلومات متاحة فقط ضمن علامة التبويب “اليوم”.

– تسجيل الشاشة عبر Siri

قدمت آبل أيضًا تحديثًا بسيطًا ومريحًا لأجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 16.5 ، بالإضافة إلى علامة التبويب الرياضية الجديدة.

اقرأ أيضا:

لاتتجاوز 60 ثانية.. “واتساب” يقدم ميزة جديدة لمستخدمي “آيفون”

الكلمات الدلالية:
آيفون أبل التحديث التجريبي الثاني للإصدار iOS 16.5 شركة أبل

مواد ذات صلة

المزيد
إندبندنت: شعبية تطبيق «Videoder» المجاني تصل لـ40 مليون مستخدم

إندبندنت: شعبية تطبيق «Videoder» المجاني تصل لـ40 مليون مستخدم

١٠:١٣ ص، الأربعاء، ٢٥ يوليو ٢٠١٨
شركة “مايكروسوفت” تعرض شراء أجهزة “آيفون” المُستعملة

شركة “مايكروسوفت” تعرض شراء أجهزة “آيفون” المُستعملة

١٠:٠٠ م، الجمعة، ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣
«جوجل» تحذف أكثر من 240 تطبيق «أندرويد» وتنصح المستخدمين بسرعة التخلص منها

«جوجل» تحذف أكثر من 240 تطبيق «أندرويد» وتنصح المستخدمين بسرعة التخلص منها

١١:٠٨ م، الجمعة، ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٠
(أبل) تطلق النسخة المطوَّرة من (ماك بوك برو) بـ 2199 دولارا

(أبل) تطلق النسخة المطوَّرة من (ماك بوك برو) بـ 2199 دولارا

٠٢:٢٥ م، الثلاثاء، ١٢ يونيو ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *