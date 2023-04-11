أبل تطلق التحديث التجريبي الثاني للإصدار iOS 16.5 للمطورين

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أعلن الخبير التقني أسامة الضاوي أن شركة أبل أطلقت التحديث التجريبي الثاني للإصدار iOS 16.5 للمطورين.

وكانت آبل قد أصدرت مؤخرًا تحديث iOS 16.4 لمستخدمي آيفون، بعد فترة وجيزة من طرح الشركة العملاقة للتكنولوجيا التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها ، النسخة التجريبية الأولى من iOS 16.5 للمطورين والمختبرين العامين قبل أيام.

مزايا التحديث الجديد

وفقا لبعض تقارير تحديث iOS التالي يجلب بعض الميزات الجديدة مثل Sports Tab في أخبار آبل، وتسجيل الشاشة عبر Siri والمزيد.

فيما يلي بعض التغييرات القادمة على أجهزة آيفون مع تحديث iOS 16.5:

– علامة التبويب “الرياضة” في Apple News

– مع الإصدار التجريبي من iOS 16.5 ، قدمت آبل علامة التبويب Sports في تطبيق News الخاص بها.

– تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الأخبار والنتائج والجداول الزمنية المتعلقة بأي حدث رياضي.

– في السابق كانت هذه المعلومات متاحة فقط ضمن علامة التبويب “اليوم”.

– تسجيل الشاشة عبر Siri

قدمت آبل أيضًا تحديثًا بسيطًا ومريحًا لأجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 16.5 ، بالإضافة إلى علامة التبويب الرياضية الجديدة.

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