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مدير الأمن العام: تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف مع ارتفاع كثافة المعتمرين
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مدير الأمن العام: تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف مع ارتفاع كثافة المعتمرين

مدير الأمن العام: تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف مع ارتفاع كثافة المعتمرين

مدير الأمن العام: تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف مع ارتفاع كثافة المعتمرين
١٠:٤٥:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي الجاهزية التامة للتعامل مع الكثافات التي تتزامن مع العشر الأواخر من رمضان، مشيرا إلى تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف إضافة إلى الصحن والدور الأرضي.

وقال البسامي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني لقيادات أمن العمرة في العاصمة المقدسة، إن الأولوية للمعتمرين، موضحا أن الكثافة تكون في أوقات الفروض.

حملات وهمية 

وأضاف مدير الأمن العام أنه تم ضبط 47 حملة وهمية في العاصمة المقدسة.

وأشار مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي “أن خطط العمرة حققت أهدافها وجاهزون للتعامل مع الكثافات”.

ضبط المتسولين

وأضاف أن خطة مواجهة الظواهر السلبية ومنــها (ضبط المتسولين) تعمل بكفاءة عالية وهناك تواجد أمني في كل محاور العاصمة المقدسة.

وتابع أنه مع ارتفاع كثافة المعتمرين تم تخصيص مقدمة الدور الأول والسطح للطواف إضافة إلى الصحن والدور الأرضي.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام العمرة رمضان مدير الأمن العام مكة المكرمة

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