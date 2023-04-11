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أمطار وجريان سيول وانعدام رؤية.. تنبيه متقدم على مكة ومحافظاتها
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أمطار وجريان سيول وانعدام رؤية.. تنبيه متقدم على مكة ومحافظاتها

أمطار وجريان سيول وانعدام رؤية.. تنبيه متقدم على مكة ومحافظاتها

أمطار وجريان سيول وانعدام رؤية.. تنبيه متقدم على مكة ومحافظاتها
١٠:٥٢:٥٥ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة – أتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة.

وأعاد الدفاع المدني، نشر التنبيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا أن التنبيه يبدأ من التاسعة مساء وحتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء.

محافظات مكة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، “تنبيهاً متقدماً” بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تصحبها رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول وتساقط البرد، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتشمل العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم وبحرة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 6 من مساء غدٍ.

تنبيه لقائدي المركبات

نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة تنبيها مهما لقائدي المركبات وذلك بهدف الوقاية من الغبار.

وأضافت في “إنفوجراف” على حسابها الشخصي بـ “تويتر”: يعتبر الغبار من ملوثات البيئة وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات

طرق الوقاية

1- احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام
2- تجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى
3- احرص على ارتداء الكمامات لتصفية الهواء مع تغييرها باستمرار

تنبيهات لمرضى الربو

1- تأكد من توفير بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل
2- يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال صرفها الطبيب لك
3- توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

أسباب حساسية الغبار

  • تحدث الإصابة بحساسية الأتربة والغبار عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع مادة غير مرغوب فيها، مثل: الغبار ثم يقوم بإنتاج الأجسام المضادة التي تهاجم هذه المادة.
  • وفي كل مرّة يتعرض لها الجسم لمسبب الحساسية، سوف تظهر بعض الأعراض كاستجابة مناعية من الجسم.
  • اقرأ أيضًا:استشاري يوضح العلاقة بين خبز القمح والحساسية

9 أعراض لحساسية الغبار

علاج حساسية الغبار

الأدوية المضادة للهيستامين: تقلل من رد الفعل التحسسي للجسم تجاه المواد التي تسببها وتخفف من حدة الأعراض.

الأدوية المناعية: تحتاج بعض الحالات إلى علاج مناعي من خلال حقن يجري أخذها بشكل تدريجي لتقليل الحساسية وزيادة الاستجابة المناعية تجاه هذه المواد.

اقرأ أيضا:

الوقاية والعلاج.. 9 أعراض لحساسية الغبار

الكلمات الدلالية:
الأرصاد امطار مكة تنبيه متقدم سيول مكة مكة المكرمة

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