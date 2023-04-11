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تعليم الطائف: الدارسة عن بعد .. غداً
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تعليم الطائف: الدارسة عن بعد .. غداً

تعليم الطائف: الدارسة عن بعد .. غداً

تعليم الطائف: الدارسة عن بعد .. غداً
١٠:٣٥:٠٥ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم الطائف، تحويل الدراسة عن بعد ليوم غد الأربعاء، بسبب التقلبات الجوية على المنطقة وفقا لتنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

الدراسة عن بعد

وقالت إدارة تعليم الطائف، في بيان لها عبر “تويتر”: “إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب/ات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي/ات مكاتب التعليم، تقرر تحويل الدراسة عن بعد يوم غدٍ الأربعاء 21 / 9 / 1444 بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي”.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية و الجوف.

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الكلمات الدلالية:
الدارسة عن بعد الطائف تعليم الطائف منصة مدرستي

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