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تنتهك الخصوصية.. تحذير من ثغرة في “تويتر” تحرج المستخدمين
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تنتهك الخصوصية.. تحذير من ثغرة في “تويتر” تحرج المستخدمين

تنتهك الخصوصية.. تحذير من ثغرة في “تويتر” تحرج المستخدمين

تنتهك الخصوصية.. تحذير من ثغرة في “تويتر” تحرج المستخدمين
١٠:٢١:١٣ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد عدد من مستخدمي ميزة دائرة Circle تويتر، وجود خطأ تقني أدى إلى عرض تغريداتهم الشديدة الحساسية للغرباء.

ثغرة في تويتر

ووفقا للخبراء، من المفترض أن تُعرض التغريدات، التي تُشارك في “دائرة تويتر”، لمجموعة محددة من المستخدمين، وذلك على غرار قصص (الأصدقاء المقربين) Close Friends في إنستجرام.

وتُعرِّف تويتر ميزة الدوائر بأنها طريقة تتيح لك إمكانية إرسال تغريدات إلى أشخاص محددين ونشر أفكارك مع مجموعة صغرى.

انتهاك خصوصية المستخدم

ويمكنك اختيار من يمكنه الانضمام إلى دائرة تويتر الخاصة بك، ولن يتمكن أحد من الردّ على التغريدات التي تنشرها في الدائرة والتفاعل معها سوى الأفراد الذين أضفتهم إليها.

وأدت الثغرة في تويتر إلى عرض التغريدات في صفحة (لك) For You لمستخدمين من خارج الدوائر. ومما زاد الأمر حرجا، أن بعض المستخدمين شاركوا تغريدات شديدة الحساسية، مثل: صور حساسة، أو شكوى من أرباب العمل في دائرتهم، ولكن تلك التغريدات عُرضت لأشخاص ما كان ينبغي لهم رؤيتها، وفقا لـ”موقع تقنية”.

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الكلمات الدلالية:
تطبيق تويتر تويتر خصوصية المستخدم

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