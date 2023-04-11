الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.. النيابة تقرر عقوبة هذه الجريمة
تنتهك الخصوصية.. تحذير من ثغرة في “تويتر” تحرج المستخدمين
للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا”
بالفيديو.. برق شديد وأمطار غزيرة على بريدة
“البيئة “: خمسة أشهر على انتهاء مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة
نصائح مهمة للتعامل مع الحروق أثناء الطهي في رمضان

الرئيسية

 /

التقنيات الحكومية

 /

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا”

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا”

للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا”
١٠:١٨:٥١ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق توكلنا، إتاحة تفعيل خاصية التنبيه عبر الإشعارات على بوابة مناسك، لإبلاغك حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة.

وقال “توكلنا”، عبر حسابه في “تويتر”، :” عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات؛ يمكنك تفعيل خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين” وسيتم إبلاغك في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.

خدمات تقنية

وقبل ذلك، أكد تطبيق توكلنا توفير خدمات تقنية متكاملة لضيوف الرحمن عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات.

ومن ضمن هذه الخدمات “بوابة المناسك”، وتهدف إلى التسهيل على المستخدم للوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بوزارة الحج والعمرة، وذلك لجعل تجربة ضيوف الرحمن تجربة روحانية سهلة ومتكاملة كل عام.

اقرأ أيضا:

وزارة الحجّ والعمرة: إطلاق مسرّعات للأعمال الريادية لخدمة ضيوف الرحمن

وتتيح مناسك الخدمات التالية:

– خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة إعادة جدولة تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة ابلغني عند توفر حجوزات لليوم أو الذي يليه

اقرأ أيضا:

«قاطرة كهربائية» تستحدثها رئاسة شؤون الحرمين لخدمة ضيوف الرحمن

الكلمات الدلالية:
الصلاة في الروضة العمرة بوابة المناسك تطبيق توكلنا خاصية التنبيه

مواد ذات صلة

المزيد
شروط استخراج جواز سفر لمن فقد أبويه وهو دون 18 عامًا

شروط استخراج جواز سفر لمن فقد أبويه وهو دون 18 عامًا

٠٣:٤٨ م، السبت، ٠٤ مارس ٢٠٢٣
خدمة اليوم.. إخطار العودة للعمل عن طريق 3 خطوات

خدمة اليوم.. إخطار العودة للعمل عن طريق 3 خطوات

٠٧:٣٤ ص، الأربعاء، ١٠ أغسطس ٢٠٢٢
وزير العدل يوجه بإطلاق 11 خدمة قضائية عبر بوابة «ناجز».. تعرف عليها

وزير العدل يوجه بإطلاق 11 خدمة قضائية عبر بوابة «ناجز».. تعرف عليها

٠٤:٠١ م، الأحد، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢
بالفيديو.. تعرف على خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية ومتطلباتها

بالفيديو.. تعرف على خطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية ومتطلباتها

٠٨:٠٣ ص، الثلاثاء، ١٥ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *