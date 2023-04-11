للراغبين في حجز العمرة أو الصلاة في الروضة.. إعلان هام من “توكلنا”

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق توكلنا، إتاحة تفعيل خاصية التنبيه عبر الإشعارات على بوابة مناسك، لإبلاغك حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة.

وقال “توكلنا”، عبر حسابه في “تويتر”، :” عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات؛ يمكنك تفعيل خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين” وسيتم إبلاغك في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.

عبر بوابة المناسك في تطبيق #توكلنا_خدمات؛ يمكنك تفعيل خاصية "أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين" وسيتم إبلاغك في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة. pic.twitter.com/ofqjFhHhBn — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) April 11, 2023

خدمات تقنية

وقبل ذلك، أكد تطبيق توكلنا توفير خدمات تقنية متكاملة لضيوف الرحمن عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات.

ومن ضمن هذه الخدمات “بوابة المناسك”، وتهدف إلى التسهيل على المستخدم للوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بوزارة الحج والعمرة، وذلك لجعل تجربة ضيوف الرحمن تجربة روحانية سهلة ومتكاملة كل عام.

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وتتيح مناسك الخدمات التالية:

– خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة إعادة جدولة تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة ابلغني عند توفر حجوزات لليوم أو الذي يليه

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