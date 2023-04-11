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7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.. النيابة تقرر عقوبة هذه الجريمة
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7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.. النيابة تقرر عقوبة هذه الجريمة

7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.. النيابة تقرر عقوبة هذه الجريمة

7 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال.. النيابة تقرر عقوبة هذه الجريمة
١٠:٢٥:١١ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شددت النيابة العامة على أنه يحظر الشروع في ارتكاب أي أفعال تنطوي على أساليب احتيالية من شأنها الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق.

وسائل التقنية

وحددت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الأساليب الاحتيالية التي تشمل استخدام وسائل التقنية الإلكترونية، مما يرتب عقوبات على ذلك تصل الى السجن مدة (سبع) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (خمسة) ملايين ريال.

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طرق الاحتيال

وأفادت النيابة أنه يعاقب كل من شرع في الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.

وذلك وفق المادة (٤) م نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أنه يحظر التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

موجبة للتوقيف

وأفادت النيابة العامة، عبر تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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الاحتيال السجن 7 سنوات النيابة العامة جريمة تستوجب التوقيف

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