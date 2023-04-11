أزمة لم تشهدها أمريكا منذ 10 سنوات

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أدى انهيار أربعة بنوك أمريكية بينها سيليكون فالي وسيجنتشر، خلال مارس الماضي، إلى تشديد شروط تقديم القروض للشركات.

وأدى هذا إلى زيادة صعوبة حصول الشركات الصغيرة على القروض، بالتزامن مع الظروف المالية الصعبة بالفعل بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة سريعة خلال الشهور الماضية، حسب “الاقتصادية”.

الشركات الصغيرة تنهار

كما تسبب تدهور سوق الائتمان إلى جانب تدهور توقعات المبيعات وخطط التوسع، في تراجع مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة بنحو 0.8 نقطة مئوية إلى 90.1 نقطة وهو أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر وأقل من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في أوائل 2020.

فوائد القروض

وفي سياق متصل، قال حوالي 26% من أصحاب الشركات الذين يقترضون إنهم دفعوا خلال مارس الماضي فوائد للقروض أعلى من مستوياتها قبل ثلاثة شهور، وهي أعلى نسبة منذ 2006.

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تشاؤم أصحاب المشاريع

ومن ناحية أخرى، قال بيل دانكيلبرج، كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد الوطني للشركات المستقلة في بيان إن أصحاب المشروعات الصغيرة يشعرون بالتشاؤم من الأوضاع الاقتصادية المستقبلية.

ولفت إلى أن هناك حالات غموض كبيرة قادمة، والهاجس الأشد إلحاحا الآن يتعلق باحتمال تطور أي أزمة مصرفية.