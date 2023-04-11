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وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.. رابط التقديم
٠٩:٣٧:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات.

وذلك  للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محاسب زبائن.

مقدم طعام.

مدير مالي.

مدير مشتريات.

أخصائي مشتريات.

مدير الحوكمة.

اخصائي موارد بشرية.

مسوق رقمي.

محاسب عام.

مهندس اتصالات.

سائق نقل خفيف.

أخصائي مبيعات.

مهندس.

كاشير/بائع.

محاسبه.

سكرتيرة.

والمزيد…

عن الغرفة:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس غرفة الرياض.

وجاء في القرار: “إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ المشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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