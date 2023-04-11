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مخبأة في مركبة.. القبض على مواطنين بحوزتهما 58 كيلو “حشيش”
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مخبأة في مركبة.. القبض على مواطنين بحوزتهما 58 كيلو “حشيش”

مخبأة في مركبة.. القبض على مواطنين بحوزتهما 58 كيلو “حشيش”

مخبأة في مركبة.. القبض على مواطنين بحوزتهما 58 كيلو “حشيش”
٠٩:١٣:٢٥ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن بحوزتهما (58) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة سراة عبيدة.

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وقبل ذلك، أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير أنها تمكنت من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

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المخالفين من الجنسية الإثيوبية

وأوضحت أن المخالفين من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 51 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية الأولي

وأكدت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأضافت أنهم من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 44.4 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر.

تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

وأشارت إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأفواج الأمنية عسير مواد مخدرة

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