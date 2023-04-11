مخبأة في مركبة.. القبض على مواطنين بحوزتهما 58 كيلو “حشيش”

تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطنَيْن بحوزتهما (58) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة سراة عبيدة.

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وقبل ذلك، أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير أنها تمكنت من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

اقرأ أيضا

حرس الحدود يحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ويضبط 257 متهمًا

المخالفين من الجنسية الإثيوبية

وأوضحت أن المخالفين من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 51 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية الأولي

وأكدت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأضافت أنهم من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 44.4 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر.

تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

وأشارت إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

وفاة مدير عام حرس الحدود الأسبق الفريق معجب القحطاني (فيديو)