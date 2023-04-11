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أمانة القصيم تطرح 28 فرصة استثمارية بمدينة بريدة
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أمانة القصيم تطرح 28 فرصة استثمارية بمدينة بريدة

أمانة القصيم تطرح 28 فرصة استثمارية بمدينة بريدة

أمانة القصيم تطرح 28 فرصة استثمارية بمدينة بريدة
٠٩:١٦:١٤ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن (28) فرصة استثمارية متنوعة بمدينة بريدة وذلك للربع الثاني من العام الجاري 2023 .

فرص متنوعة

وتنوعت الفرص الاستثمارية بين فرص لمشاريع إعادة تدوير الأخشاب والمخلفات النباتية ، وإعادة تدوير الإطارات ، وذلك ضمن الجهود البيئة التي تسعى إليها الأمانة في التعامل مع المخالفات وتحويلها من أعباء يومية إلى فرصة استثمارية.

كما شملت الفرص الاستثمارية إقامة وتشغيل مهرجان صيف بريدة بمنتزه الملك عبدالله الوطني بمدينة بريدة ، وإقامة فعالية موسمية بحديقة الجراد ، ولمدة (45) يوما.

وتضمنت تلك الفرص إقامة لوحات إعلانية تلفزيونية على الجسور ومواقع للكفي شوب وغيرها.

دليل الفرص المتاحة

ودعت أمانة منطقة القصيم ، الراغبين في الدخول بالمنافسة بتلك الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل الدخول على بوابة الاستثمار البلدي (فرص) ، والاطلاع على دليل الفرص المتاحة على الرابط: اضغط هنا

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية اقتصاد القصيم فرص استثمارية مدينة بريدة

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