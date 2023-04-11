الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. مدير تعليم “رجال ألمع” يرفع العقال تقديرًا للطلاب بسبب التزامهم بالحضور
عاجل.. إحالة 17 مشتبها به إلى النيابة العامة لقيامهم بهذا الأمر
إنجاز علمي مثير.. اكتشاف بكتيريا “تلتهم” النفط في بحر اليابان
“أكلة اليوم”.. طريقة عمل “المضغوط” بأبسط الخطوات
بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالا

الرئيسية

 /

محليات

 /

شاهد.. مدير تعليم “رجال ألمع” يرفع العقال تقديرًا للطلاب بسبب التزامهم بالحضور

شاهد.. مدير تعليم “رجال ألمع” يرفع العقال تقديرًا للطلاب بسبب التزامهم بالحضور

شاهد.. مدير تعليم “رجال ألمع” يرفع العقال تقديرًا للطلاب بسبب التزامهم بالحضور
٠٩:٠٩:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تواجد مدير تعليم “رجال ألمع” بمنطقة عسير يرفع العقال تحية للطلاب.

وزار مدير التعليم أحد المدارس ووجه التحية إلى الطلاب بسبب التزامهم وحرصهم على الحضور الدراسي في الأسبوع الأخير من رمضان.

تقديرًا للطلاب

وقام مدير تعليم رجال ألمع، برفع العقال عن رأسه، مؤكدًا أنه تقديرًا واحترامًا للطلاب على التزامهم وحرصهم على الحضور للتحصيل الدراسي، قائلًا لهم “كل عام وأنتم بخير”.

من جانبهم رد الطلاب بالتصفيق الحار له على تحيته لهم وبادلوه التهاني في مشهد جميل.

تعليق الدراسة الحضورية

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

منصة مدرستي

وأشار تعليم عسير، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

اقرأ أيضا:

لهذا السبب.. تفاصيل تعليق الدراسة الحضورية في مناطق ومحافظات المملكة

الكلمات الدلالية:
الحضور الدراسي رجال ألمع مدير تعليم منطقة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
الأحساء.. إغلاق وتغريم مطعم بعد تسمم 61 فرداً

الأحساء.. إغلاق وتغريم مطعم بعد تسمم 61 فرداً

٠١:٥٠ ص، الأربعاء، ٠٣ أغسطس ٢٠١٦
الحصيني: رياح مثيرة للأتربة في القصيم وسدير والدوادمى

الحصيني: رياح مثيرة للأتربة في القصيم وسدير والدوادمى

١٠:٣٧ م، الأحد، ٢٩ يونيو ٢٠١٤
عمدة «تاروت» يروي ما حصل بينه وبين إرهابي الدمام: حاول قتلي بـ 3 رصاصات (فيديو)

عمدة «تاروت» يروي ما حصل بينه وبين إرهابي الدمام: حاول قتلي بـ 3 رصاصات (فيديو)

١٢:٣٨ ص، الأربعاء، ١٦ يونيو ٢٠٢١
«السديس» يعفي مدير الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين ومساعده.. تعرف على السبب

«السديس» يعفي مدير الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين ومساعده.. تعرف على السبب

٠٢:٤٠ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *