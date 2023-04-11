شاهد.. مدير تعليم “رجال ألمع” يرفع العقال تقديرًا للطلاب بسبب التزامهم بالحضور

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تواجد مدير تعليم “رجال ألمع” بمنطقة عسير يرفع العقال تحية للطلاب.

وزار مدير التعليم أحد المدارس ووجه التحية إلى الطلاب بسبب التزامهم وحرصهم على الحضور الدراسي في الأسبوع الأخير من رمضان.

تقديرًا للطلاب

وقام مدير تعليم رجال ألمع، برفع العقال عن رأسه، مؤكدًا أنه تقديرًا واحترامًا للطلاب على التزامهم وحرصهم على الحضور للتحصيل الدراسي، قائلًا لهم “كل عام وأنتم بخير”.

من جانبهم رد الطلاب بالتصفيق الحار له على تحيته لهم وبادلوه التهاني في مشهد جميل.

تعليق الدراسة الحضورية

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعلنَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.

منصة مدرستي

وأشار تعليم عسير، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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