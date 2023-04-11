شاهد.. ماذا حدث لروبوت بعد عمله 20 ساعة متواصلة

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لروبوت يعمل لمدة 20 سعة متواصلة، لكنه انهار بعدها ولم يستطع المواصلة رغم كونه روبوت.

وأظهر الفيديو روبوت تابع لشركة Agility Robotics يسقط بعد 20 ساعة من العمل في “معرض سلاسل التوريد” في شيكاغو.

الروبوت قادم للوظائف

وحسب تقارير سابقة، فإنه قد بات من الوارد اليوم على نطاق واسع أن أجهزة الكمبيوتر المزودة بالذكاء الاصطناعي قادمة للقيام بوظائفنا.

وسوف تتمكن من إنهاء العمل المطلوب إنجازه على مدى الأسبوع قبل أن تتناول إفطارك.

لا تحتاج للراحة

وهي لا تحتاج إلى استراحة قهوة، أو راتب تقاعدي، أو حتى إلى النوم.

ورغم أنه سيوكل إلى الآلة القيام بالعديد من الوظائف في المستقبل، إلا أنه على المدى القصير على الأقل من الأرجح أن هذه الآلات المتطورة ستعمل معنا جنباً إلى جنب.

وحسب تقرير لمؤسسة مكنزي لعام 2017، فإنه مع التكنولوجيا المتوفرة يمكن فقط أن تصبح خمسة في المئة من الوظائف آلية بشكل كامل، لكن 60 في المئة من الوظائف يمكن أن تؤدي أجهزة الروبوتات ما يقرب من ثلث مهامها.

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