عاجل.. إحالة 17 مشتبها به إلى النيابة العامة لقيامهم بهذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

قالت هيئة السوق المالية، إن مجلس الهيئة أصدر قراره المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الـ 31 من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، إلى النيابة العامة.

وأوضحت الهيئة أن سبب الاشتباه يعود لإدارة أحد المشتبه بهم لمحفظتين استثماريتين عائدتين لمستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستخدامهما بالاشتراك مع المشتبه بهم الآخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

هوية المخالفين

ونوهت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.

ويحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة الـ 57 من نظام السوق المالية.

كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

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