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بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)
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بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)
٠٦:١٥:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل تواجد مجموعة من الإبل فوق أحد الجبال وقد علقت بين الصخور.

وخلال الفيديو تبدو “الإبل” هزيلة وضعيفة ولم تأكل منذ فترة طويلة.

ويقوم موثق الفيديو بالدعاء المتواصل، حتى يتم إنقاذها مما هي فيه حيث تواجه صعوبة شديدة في النزول للأسفل.

السيول المتدفقة

في سياق آخر، ووسط أجواء شتوية وحالة من عدم الاستقرار، جرت السيول المتدفقة بمناطق جنوب المملكة، وملأت الأودية والشعاب والطرقات في الباحة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيول التي جرت كالأنهار وجرفت معها قطيعًا من الإبل، والتي ظهرت وهي غارقة حتى الرقاب في مياه السيول والأمطار ولا تستطيع الحركة.

أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة

وهطلت أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب.

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