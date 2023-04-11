إنجاز علمي مثير.. اكتشاف بكتيريا “تلتهم” النفط في بحر اليابان

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اكتشف علماء جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية (FEFU) بكتيريا مقاومة للصقيع في بحر اليابان، أظهرت قدرتها على امتصاص النفط، الأمر الذي يساعد في المستقبل على إنشاء منتج حيوي بيولوجي لتنقية المياه من التلوث النفطي في المستقبل.

وقال تقرير للجامعة إن علماء من معهد المحيطات العالمية التابع لها، اكتشفوا البكتيريا الموجودة في بحر اليابان، والتي أظهرت لأول مرة القدرة على امتصاص النفط، بالإضافة إلى دراسة أنواع الكائنات الحية الدقيقة المؤكسدة للهيدروكربون.

ووفق التقرير، أجرى العلماء دراسة وجدوا فيها قدرة عالية للبكتيريا الناتجة على تدمير مركبات بترولية مختلفة في درجات حرارة منخفضة.

12 نوعا من البكتريا

وأشار إلى أنه تم العثور على 12 نوعا من البكتيريا التي تفضل التهام المواد البترولية، بما في ذلك أنواعdiomarina maritima، Gracilibacillus massiliensis، Lechevaleria flava، Jeotgalibacillus marinus.

وسيسمح فك تشفير”جينوم البكتيريا” (المادة الوراثية) المعزولة، بفهم آليات الجينات والإنزيمات المشاركة في تحلل النفط في بحار منطقة الشرق الأقصى بشكل أفضل.

من جانبها، قالت أنجلينا ميدفيديفا، منفذة المشروع العلمي وطالبة الدراسات العليا في معهد المحيطات العالمية جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية: “في هذه المرحلة من الدراسة، لا نهدف إلى تعديل الجينوم، مهمتنا هي تحديد أكثر مدمرات النفط الطبيعي نشاطًا وتطوير منتج بيولوجي لتنظيف مياه بحر اليابان من التلوث النفطي”.

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