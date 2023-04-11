ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريال

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة عن الأسعار التي تم تسجيلها أمس.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.54 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.41 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.35 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.16 ، وعيار 14 بـ 140.90 وعيار 12 سجل 120.77 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7,512 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1,691 ، وسعر كيلو الذهب نحو 241,538 ريال .

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.45 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.33 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.28 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.09 ، وعيار 14 بـ 140.85 وعيار 12 سجل 120.73 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7509 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1690 ، وسعر كيلو الذهب نحو 241.454 .

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