الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مجلس الوزراء يثمن تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة الوطنية بـ 70 مليون ريال
رمضان في كوت دي فوار.. قلوب تحمل الخير وأيادٍ تجود بالعطاء
“النقد الدولي” يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد المملكة 3.1 % خلال 2023
سعال “غامض” يقتل 13 طفلاً في بلد إفريقي
عاجل.. أوامر ملكية بعدد من الترقيات في أماكن قيادية مختلفة
تفاصيل أكبر عملية احتيال ضريبي في أوروبا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مجلس الوزراء يثمن تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة الوطنية بـ 70 مليون ريال

مجلس الوزراء يثمن تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة الوطنية بـ 70 مليون ريال

مجلس الوزراء يثمن تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة الوطنية بـ 70 مليون ريال
٠٦:٠١:٥٩ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري

وأكد مجلس الوزراء ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وذلك بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ابتدرها  خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال.

مجلس الوزراء يناقش عددًا من الموضوعات العامة

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي

وثمن أعضاء المجلس، توجيه خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد،

بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة أربعة أشهر.

 إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، والذي يأتي في إطار رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات

وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

تأكيد العمل على التيسير على ضيوف الرحمن

وأكد المجلس أنه يتابع ما يلقاه قاصدو الحرمين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة من جميع الجهات المعنية بخدمتهم.

وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة.

اقرأ أيضًا:

أبرزها إيران والدعم الإضافي.. مجلس الوزراء يجتمع اليوم ويتخذ 11 قرارًا مهمًا

مجلس الوزراء يثمن توجيهات القيادة بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي

الكلمات الدلالية:
الحملة الوطنية ترقيات جدة جلسة مجلس الوزراء خادم الحرمين قرارات مجلس الوزراء قصر السلام مجلس الوزراء ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
قرار باستثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

قرار باستثناء أسلوب الاتفاقية الإطارية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

٠٦:١٩ م، الجمعة، ٠٦ يناير ٢٠٢٣
الصحة: إحالة 7500 مُقْبل على الزواج إلى المشورة الطبية لعدم التوافق

الصحة: إحالة 7500 مُقْبل على الزواج إلى المشورة الطبية لعدم التوافق

٠٤:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٥
حائل تحافظ على تقاليد استقبال العيد بالموائد الجماعية

حائل تحافظ على تقاليد استقبال العيد بالموائد الجماعية

٠٥:٣٣ م، الأحد، ٢٥ يونيو ٢٠١٧
الارتفاع مستمر.. 48 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

الارتفاع مستمر.. 48 ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا

٠٤:٥٤ ص، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *