مجلس الوزراء يثمن تبرع خادم الحرمين وولي العهد للحملة الوطنية بـ 70 مليون ريال

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري

وأكد مجلس الوزراء ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وذلك بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ابتدرها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بتبرعين سخيين بلغا 70 مليون ريال.

مجلس الوزراء يناقش عددًا من الموضوعات العامة

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي

وثمن أعضاء المجلس، توجيه خادم الحرمين الشريفين وبناءً على ما رفعه سمو ولي العهد،

بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة أربعة أشهر.

إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، والذي يأتي في إطار رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات

وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

تأكيد العمل على التيسير على ضيوف الرحمن

وأكد المجلس أنه يتابع ما يلقاه قاصدو الحرمين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة من جميع الجهات المعنية بخدمتهم.

وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة.

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