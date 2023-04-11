“الثقافة” و”خيركم” تكرمان 100 حافظ لكتاب الله بختام المسابقة القرآنية الكبرى

تواصل – واس:

احتفت وزارة الثقافة وجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة مساء أمس بالفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة القرآنية الرمضانية الكبرىز

وانطلق المسابقة ضمن موسم رمضان بالمنطقة التاريخية بجدة البلد، وشهدت تنافساً بين 320 حافظاً للقرآن من مختلف الأعمار والجنسيات.

وبدأ الحفل بتلاوة مباركة من كتاب الله، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي كلمة هنأ فيها الفائزين في المسابقة، مقدماً شكره لوزارة الثقافة وعلى رأسها الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة .

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جمعهم القرآن

ثم شاهد الحضور عرضًا بعنوان “جمعهم القرآن” والذي عرّف بتنوع المشاركين من حيث أعمارهم وأوطانهم وألوانهم، إضافةً إلى متسابقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم تمنعهم الإعاقة من المشاركة والمنافسة.

وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين الـ 100 الأوائل في مسارات المسابقة الثلاث، فيما قدمت خيركم درعاً تذكارياً للوزارة تقديراً لجهودها في تنظيمها وإنجاحها.

يذكر أن المسابقة القرآنية الرمضانية الكبرى تقدّم لها في مرحلتها الأولية 1680 حافظاً للقرآن.

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3 أفرع للمسابقة

وتأهل منهم 320 مشاركًا هم الأبرز صوتًا وتلاوة وإتقانًا وتمكنًا، من خلال تنافسهم في ثلاث مسارات وهي:

-حفظ القرآن الكريم

-أجمل التلاوات

-فضائل للأطفال

وأقيمت المسابقة بين الفترة 13-19 من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ مجموع جوائزها 150 ألف ريال.