“الدفاع المدني” يحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة #الحدود_الشمالية حتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/djrSSlbsGA

— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 11, 2023