“الدفاع المدني” يحذر من عواصف رعدية وأمطار غزيرة على هذه المناطق
تواصل – فريق التحرير:
نشرت الصفحة الرسمية للدفاع المدني تحذيرا من المركز الوطني للأرصاد بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء.
وتشمل الأماكن المتأثرة بتلك العواصف كل من “العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر”.
وأضاف: “لسلامتك ابتعد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود”.
في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناء على ما تقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار غزيرة على مناطق الجوف وتبوك حتى الساعة 11 مساءً.
حالة مطرية غزيرة
وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تحذر من حالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك تشمل محافظات، “المعظم وتيماء”.
كما حذرت بناءً على تنبيه متقدم من مركز الأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الجوف.
وبينت أن الحالة المطرية تشمل ” دومة الجندل وسكاكا”، وأنها تستمر حتى الساعة 11 مساءً.
الحيطة والحذر
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة
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تحذير عاجل من “الدفاع المدني” حول عواصف وأمطار على تبوك والجوف حتى الـ 7 مساءً
تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة #الحدود_الشمالية حتى الساعة 12 صباح يوم الأربعاء. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/djrSSlbsGA
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 11, 2023