“النقد الدولي” يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد المملكة 3.1 % خلال 2023

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رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال عام 2023، متوقعا نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمملكة الى 3.1% في عام 2023.

جاء ذلك مقارنة مع توقعاته السابقة الصادرة في شهر يناير الماضي والذي خفض حينها نمو الاقتصاد السعودي إلى 2.6%.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة في العام القادم 2024 إلى 3.1% مقارنة مع توقعاته السابقة عند 3.4%.

وفي 31 يناير الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال عام 2024 بـنحو 0.5% إلى 3.4%، فيما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد بنحو 1.1% إلى 2.6% خلال عام 2023.

النمو العالمي

وقال الصندوق، في تقريره اليوم: “تشير أحدث تنبؤاتنا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن النمو العالمي سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2.8% هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى 3% العام القادم – أي أقل بمقدار 0.1% عن تنبؤاتنا في يناير.

وأضاف: الاقتصاد العالمي يتعافى تدريجيا من كل من الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال على المسار الصحيح، واقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة، والاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها.

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