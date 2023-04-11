سعال “غامض” يقتل 13 طفلاً في بلد إفريقي

تواصل – فريق التحرير:

أودى سعال غامض بحياة 13 طفلاً دون سن الثانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوسط إفريقيا.

وتوفي الأطفال الـ 13 في مقاطعة ريفية تدعى “تشوبو” بعد فترة وجيزة من ظهور أعراض شبيهة بالإنفلونزا وتشمل السعال والحمى الشديدة، وفقًا لوكالة “إيه بي سي” المحلية.

وطالب السكان المحليون، السلطات الصحية بإرسال فرق للمساعدة في احتواء المرض الذي “يأكل” المجتمع.

ونقلت الوكالة عن ساكن محلي يدعى جان بيير ليتوانجا في مارس: “شاهدت وفاة طفل يبلغ من العمر نحو عام وثمانية اشهر. قبل هذا الطفل كان هناك بالفعل ثمانية اخرين ماتوا بمرض مجهول الاصل”.

وأضاف أن “جميع الذين لقوا حتفهم يعانون من السعال والحمى وتوفوا بعد فترة. وسجلت قرية يانجليمو بالفعل تسعة وفيات وأربعة في قرية تاسيكو”.

وقال ساكن محلي آخر يدعى ، جان مواناكوي، إنه نبه السلطات الصحية لتفشي المرض.

وأضاف: “إنني أبعث برسالة إلى وزارة الصحة العامة والنظافة والوقاية لإرسال فريق إلى الميدان للعثور على (المرض) الذي يأكل في مجتمع تورومبو”.

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20 ألف حالة حصبة

وفي يناير، تم تسجيل ما يقرب من 20 ألف حالة حصبة مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث كافحت وكالات الإغاثة لاحتواء تفشي المرض.

وأصبحت الحصبة – أحد أكثر الأمراض المعدية في العالم، وهي مرض تنفسي فيروسي حاد – مستوطنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تفشي المرض كل سنتين إلى ثلاث سنوات.

وتشمل الأعراض:

-ارتفاع درجة الحرارة

-سيلان الأنف

-العطس

-والسعال.

ويمكن للفيروس، أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الدماغ والرئة، فيما يوفر لقاح (MMR) الحماية.

لكن يتطلب تغطية اللقاح بنسبة 95 في المائة لمنع تفشي المرض بين السكان.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تراجعت تغطية اللقاحات خلال الوباء، مما ترك ملايين الأطفال عرضة للعدوى.

يأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الدولة المجاورة تنزانيا عن تفشي فيروس مارجبورج لأول مرة، حيث ظهرت الأعراض على ثمانية أشخاص وتوفي خمسة.

وتم اكتشاف جميع الحالات في شمال غرب تنزانيا، المتاخمة للكونغو الديمقراطية.

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مرض آخر غير معروف ببوروندي

في غضون ذلك ، أودى مرض آخر غير معروف بحياة ثلاثة أشخاص في بوروندي بغرب إفريقيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن جميع الذين لقوا حتفهم توفوا في غضون 24 ساعة من ظهور الأعراض .

تشمل أعراض المرض:

– الحمى

-الصداع

-القيء

-آلام البطن

-الدوخة

-نزيف الأنف.