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بجازان.. ضبط مواطن بحوزته هذا الشيء الممنوع مخبأ بطريقة غريبة
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بجازان.. ضبط مواطن بحوزته هذا الشيء الممنوع مخبأ بطريقة غريبة

بجازان.. ضبط مواطن بحوزته هذا الشيء الممنوع مخبأ بطريقة غريبة

بجازان.. ضبط مواطن بحوزته هذا الشيء الممنوع مخبأ بطريقة غريبة
٠٤:١٤:١٥ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في جازان، أنها تمكنت من القبض على شخص بحوزته 27 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

الممنوعات كانت مخبأة في مركبة يقودها المواطن

وأوضحت أن كمية القات المخدر التي تم ضبطها كانت مخبأة في مركبة يقودها المواطن،

وأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهات الاختصاص.

ضبط مقيم نقل 46 مخالفًا لنظام أمن الحدود

وقبل أسابيع قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لنقله في شاحنة تعود ملكيتها لإحدى الشركات 46 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأضافت أن المخالفين هم 33 من الجنسية اليمنية و13 من الجنسية الإثيوبية،

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

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وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة،

أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

العقوبة 15 سنة سجنًا وغرامة مليون ريال

و يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وطالب الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و”996″ في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المخدرات جازان دوريات الأمن صبيا نبات القات نظام أمن الحدود

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