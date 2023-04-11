دراسة: الصيام المتقطع يحمي من مرض السكري من النوع2

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بعد أن ثبت أن له العديد من الفوائد الصحية المحتملة، من فقدان الوزن إلى طول العمر، توصلت دراسة حديثة إلى فائدة جديدة للصيام المتقطع.

ووفقًا للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أديلايد باستراليا، فإن الصيام المتقطع قد يتفوق على الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية عندما يتعلق الأمر بالوقاية من مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.

الصيام المتقطع والنظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية

وقارن الباحثون، نظام الصيام المتقطع المقيَّد بالوقت مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لدى أكثر من 200 شخص، لمعرفة أيهما كان له تأثير أكبر على خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وسُمح لمجموعة الأكل المقيدة بالوقت في الدراسة بتناول الطعام فقط بين الساعة 8 صباحًا و12 ظهرًا في أيام الصيام لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وتناولوا الطعام بشكل طبيعي للأيام الأربعة الأخرى.

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وأظهر هؤلاء، تحسنًا أكبر في التمثيل الغذائي للسكر في الدم لمدة ستة أشهر على الأقل، مقارنة بالأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية.

ومن المثير للاهتمام أن الأشخاص في كلا المجموعتين فقدوا نفس القدر من الوزن خلال فترة الدراسة.

قال مؤلف الدراسة شياو تونج تيونج، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة أديلايد باستراليا: “تشير دراستنا إلى أن توقيت الوجبة ونصائح الصيام توسع من الفوائد الصحية لنظام غذائي مقيد من السعرات الحرارية، بغض النظر عن فقدان الوزن، وقد يكون هذا مؤثرًا في الممارسة السريرية”.

وقام الباحثون بفحص سكر الدم بعد الأكل. وفي حال ارتفاع مستويات الدم للغاية، فإن هذا يشير إلى وجود خطر أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وهو شكل المرض الأكثر ارتباطًا بالسمنة.

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توقيت الصيام

وأشارت دراسات سابقة إلى أن تناول الطعام في وقت مبكر يحسن الصحة، لكن لم تبحث أي دراسة في توقيت الصيام المثالي.

وعلق مؤلف الدراسة: “تضيف نتائج دراستنا إلى الدليل المتزايد على الجسم بشأن توقيت الوجبة مع الصيام لفترات طويلة هو المفتاح لتحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز بعد الأكل لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني”.

وسُمح للمشاركين بالتغيير إلى خطة الحفاظ على الوزن بعد ستة أشهر أو الالتزام بنظامهم الغذائي الأولي.

وظل المزيد من الأشخاص ذوي السعرات الحرارية المنخفضة على خطتهم، فيما اختفت الفوائد التي تم قياسها لأول مرة في مجموعة الصيام بعد 18شهرًا.

وأشار تيونج إلى أنه لا يمكن للجميع، أو يجب عليهم تجربة الصيام المتقطع.

وحذر من اتباع حمية الصيام لكل من:

-النساء الحوامل

-الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل أو مرض السكري

-الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض الجلوكوز.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أي ظروف صحية أساسية مراجعة أطبائهم قبل تجربة نظام غذائي صائم.

الحفاظ على النظام لفترة طويلة

من جهتها، قالت كريستا فارادي، أستاذة التغذية في جامعة إلينوي بشيكاغو، إن هذه واحدة من أطول وأكبر دراسات الصيام المتقطع حتى الآن.

وأضافت فارادي، التي لم تشارك في الدراسة: “كان التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم أفضل في مجموعة الأكل المقيدة زمنيًا مقابل تقييد السعرات الحرارية بعد ستة أشهر، لكن هذه الفوائد لم تعد تُلاحظ بنهاية الدراسة في الشهر الثامن عشر”.

وأشارت فارادي: “من الصعب جدًا الحفاظ على هذا على المدى الطويل لأن الناس لا يحبون تخطي العشاء مع عائلاتهم/ أصدقائهم لعدة أيام في الأسبوع”، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

وتوقف المشاركون عن اتباع النظام الغذائي بعد الأشهر الستة الأولى من الدراسة. وقالت: “إن الجدوى طويلة المدى لنمط الأكل هذا لا تبدو كبيرة”.

وأوضحت فارادي أن أكثر أشكال الأكل المقيد بالوقت شيوعًا تتضمن تناول الطعام بين الساعة 12 ظهرًا و 8 مساءً وعدم احتساب السعرات الحرارية.

وشددت على أن “هذا التدخل سهل المتابعة، لأن الناس لا يضطرون إلى تتبع السعرات الحرارية ولا يزالون يسمحون للأفراد بالمشاركة في الأكل الاجتماعي كل مساء”.