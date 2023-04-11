بمشاركة مئات الطلاب.. تعليم حائل يختتم مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أنها اختتمت اليوم الثلاثاء، مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية.

مشاركة أكثر من 2000 طالب

وأوضحت ممثلة بإدارة النشاط الطلابي، أن ذلك تم بمشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة، والتي تهدف إلى:

1 – تعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك لدى الطلاب والطالبات.

2 – تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية.

3 – تشجيع الطلاب والطالبات على الإقبال على حفظ القرآن وترتيله وحفظ الأحاديث النبوية للمساهمة في تعزيز الهوية الإسلامية .

وانقسمت مجالات هذه المسابقة التي تستهدف الطلاب والطالبات في التعليم العام، ومنسوبي وزارة التعليم، والأسر وأولياء الأمور.

إلى ثلاثة مسارات, حيث ضم مسار القرآن الكريم مسار الحفظ ومسار التلاوة، ومسار حفظ السنة النبوية.

وسوف يعلن عن الفائزين المتأهلين للمرحلة النهائية على مستوى وزارة التعليم بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

102 طالب بالشرقية يتسابقون لحفظ وتلاوة القرآن

كما انطلقت اليوم تصفيات طلاب تعليم الشرقية في مسابقة وزارة التعليم لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والسنة النبوية.

وذلك وسط مشاركة 102 طالب يمثلون مختلف المراحل الدراسية الحكومية والأهلية والأجنبية، وذلك على مسرح تعليم المنطقة بالدمام.

ويشارك في التصفيات عشرة محكمين من المختصين بإجراء عمليات الفرز والتحكيم وفق الضوابط والمعايير الموضوعية المعلنة.

وأكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الاهتمام الكبير والعناية الذي توليها حكومتنا الرشيدة على تنشئة النشء على حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاعتناء بهما.

من جانبه، أشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص،إلى أن المسابقة ترمي إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية.

وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك، وتشجيعهم على الإقبال على حفظ القرآن وترتيله وحفظ الأحاديث النبوية.

مما يسهم في تعزيز الهوية الإسلامية، لافتاً إلى أن المسابقة تنقسم لمسارات عدة،

منها مسار حفظ القرآن الكريم، وتلاوة القرآن، وحفظ السنة النبوية، مبينا أن المسابقة تتكون من ثلاثة مراحل.

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