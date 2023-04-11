بعد تراجعه أمس.. “النفط” يعود للارتفاع و”برنت” يسجل 85 دولارا

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سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا مع تقييم المشاركين في السوق لقرار “أوبك+” خفض الإنتاج، الذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق.

وارتفع خام برنت 60 سنتا إلى 84.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 67 سنتا إلى 80.41 دولار للبرميل.

تراجع أسعار النفط أمس

وأمس، تراجعت أسعار النفط عقب ارتفاعها على مدى ثلاثة أسابيع متصلة بعدما أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى شح العمالة مما أثار توقعات بزيادة أخرى لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وهو الأمر الذي قد يؤدي لتراجع الطلب على النفط.

أسباب الارتفاع

وعززت التوقعات برفع الفائدة مؤشر الدولار يومي الاثنين والثلاثاء وهو ما قد يضغط على أسعار النفط إذ أن صعود الدولار يجعل النفط أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 5% منذ أعلنت مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها من بينهم روسيا، الأسبوع الماضي جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج بدءا من مايو في مفاجأة للأسواق.

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