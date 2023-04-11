7 نصائح لمريض “الكوليسترول” في رمضان

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نشر المجلس الصحي السعودي إرشادات لمريض “الكوليسترول” في رمضان، مناشدا الحرص على اتباعها لتجنب التداعيات.

7 نصائح

وتضمنت النصائح ما يلي:

1- واظب على العادات الصحية في رمضان.

2- اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

3- استشارة الطبيب حول إمكانية الصيام وتأثيره على جسمك.

4- شرب الماء بكميات كافية.

5- ممارسة النشاط البدني.

6- تجنب التدخين بكافة أنواعه.

7- الموظبة على تناول أدويتك بحسب المواعيد التي يصفها الطبيب.

في سياق آخر، توصل باحثون أمريكيون وصينيون إلى أن الأشخاص الذين يشربون أكثر من مشروب سكري واحد في الأسبوع أكثر عرضة للإصابة بعدة حالات مميتة، بما فيها السرطان.

وحذر الباحثون من أن ارتفاع استهلاك السكر “بشكل عام أكثر ضررًا من مفيد للصحة”.

إذ أنه مقابل كل مشروب سكري إضافي أسبوعيًا، يزيد الأشخاص من فرصهم في المعاناة من 45 مرضًا مختلفًا، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

لذا حثوا على الالتزام بست ملاعق صغيرة تطبيقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية يوميًا لدرء المخاطر، التي تتراوح من مرض السكري إلى تسوس الأسنان.

وتحتوي ست ملاعق صغيرة من السكر على حوالي 25 جرامًا من السكر.

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أمراض القلب والنقرس وزيادة خطر الوفاة

وأظهرت النتائج، أن كل مشروب إضافي محلى بالسكر يوميًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 17 في المائة.

علاوة على زيادة خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 4 في المائة، وزيادة خطر الوفاة بنسبة 4 في المائة.

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