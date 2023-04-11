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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
٠٤:٠٨:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة مساعد تنفيذي لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظيفة متاحة للمواطنين الخريجين، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

* المسمى الوظيفي:

– مساعد تنفيذي.

* الشروط:

1- إجادة اللغة الإنجليزية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- الإلمام بالأدوات والتطبيقات المكتبية.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت “أوفيس”.

* الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:

1- إجراء ترتيبات السفر والإقامة.

2- إدارة المعلومات في الوقت المناسب وبدقة..

3- إعداد تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.

4- إدارة وجدولة مواعيد الإدارة وإعداد الاجتماعات.

5- العمل كنقطة تواصل بين الإدارة والموظفين والعملاء والجهات الأخرى.

* موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/20هـ الموافق 2023/04/11م.

* طريقة التقديم:

وكشفت الهيئة أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا ).

 

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