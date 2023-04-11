رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة مساعد تنفيذي لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض.
وأوضحت أن الوظيفة متاحة للمواطنين الخريجين، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
* المسمى الوظيفي:
– مساعد تنفيذي.
* الشروط:
1- إجادة اللغة الإنجليزية.
2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.
3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
4- الإلمام بالأدوات والتطبيقات المكتبية.
5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت “أوفيس”.
* الواجبات والمسؤوليات الرئيسية:
1- إجراء ترتيبات السفر والإقامة.
2- إدارة المعلومات في الوقت المناسب وبدقة..
3- إعداد تقارير أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية.
4- إدارة وجدولة مواعيد الإدارة وإعداد الاجتماعات.
5- العمل كنقطة تواصل بين الإدارة والموظفين والعملاء والجهات الأخرى.
* موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/09/20هـ الموافق 2023/04/11م.
* طريقة التقديم:
وكشفت الهيئة أنه لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنا ).