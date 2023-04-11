تعديل وقت صلاة التهجد بالمسجد النبوي

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أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن تقديم وقت صلاة التهجد لتكون في تمام الساعة 12:30صباحًا، بدلاً من 12:45.

ومن المقرر أن تبدأ صلاة التهجد – وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر- ليل اليوم الثلاثاء.

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ونشر الحساب الرسمي لشؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جدول صلاتيّ التراويح والتهجد بالمسجد الحرام، خلال شهر رمضان.

ويتضمن الجدول أسماء أئمة المسجد الحرام خلال صلاة التراويح، متضمنة التسليمات الأولى، والأخيرة والوتر، مع بيان الأئمة خلال صلاة التهجد، من ليلة 21 من رمضان.

كيفية صلاة التهجد

والتهجد أفضل ما يكون بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة هذا أفضل، كان النبي ﷺ في الغالب يوتر بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة، وربما أوتر بسبع وبخمس وبثلاث.

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وأقل شيء ركعة واحدة بعد صلاة العشاء وبعد الراتبة، وإن أوتر بثلاث كفى أو بخمس كفى أو بسبع كفى، ولكن الأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة يسلم من كل ثنتين، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة مفردة، ويقول ﷺ: صلاة الليل مثنى مثنى -يعني: ثنتين ثنتين- فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني: يوتر بواحدة النهاية.

ولو صلى أكثر صلى عشرين وأوتر بواحدة أو بثلاث، أو صلى أربعين وأوتر بواحدة أو بثلاث، أو صلى أكثر فلا بأس، كله واسع بحمد الله؛ لأن الرسول ﷺ ما حدد عدداً معلوماً من الركعات، أطلق قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد، فدل على التوسعة والحمد لله، لكن أفضل ذلك إحدى عشرة أو ثلاث عشرة تأسياً به ﷺ واقتداءً به عليه الصلاة والسلام، في رمضان وفي غيره. نعم.