بالعشر الأواخر.. خدمات تقنية وجهود توعوية تواكب المصلين والمعتكفين بالمسجد النبوي

تواصل – واس:

يشهد المسجد النبوي الشريف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أعلى نسبة كثافة للزائرين والمصلين على مدار العام.

وتمتلئ الساحات الداخلية والخارجية, وسطح المسجد وممراته بالمصلين أثناء صلاة القيام, ابتغاءً للأجر والقبول والمغفرة من الله جلّ وعلا, وتحرياً لليلة القدر.

وتظهر جهود منسوبي مختلف الإدارات بوكالة شؤون المسجد النبوي, والجهات الأمنية, والصحية, والإسعافية, والتطوعية وخدمات التوعية والإرشاد لاستقبال المعتكفين.

4200 معتكف يتوافدون إلى المسجد النبوي

ويتوافد المصلون نحو الأماكن المخصّصة للاعتكاف بالمسجد النبوي بدءًا من اليوم، وعددهم 4200 معتكف.

وتم استقبال طلبات الاعتكاف وإصدار تصاريحهم إلكترونيًا عبر تطبيق “زائرون” بواقع 3500 معتكف و 700 معتكفة.

وتم تهيئة الإمكانات البشرية والتجهيزات الفنية التقنية والكوادر المساندة، وتخصيص فرق عمل ميدانية لرصد.

مع متابعة تقديم الخدمات في جميع أرجاء المسجد النبوي على مدار الساعة بما يواكب الكثافة العالية لجموع المصلين.

وتم تنظيم الدخول والخروج عند الأبواب وفي الممرات, وترتيب صفوف المصلين في الأماكن المخصّصة للصّلاة.

كما تم منع جميع أشكال المخالفات وما يعيق الحركة كالافتراش داخل المسجد وفي الساحاتـ وذلك مع توفير الآتي:

1 – كميات إضافية من المصاحف.

2 – سقيا زمزم وكاسات الشرب.

3 – تكثيف الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.

4 – خدمات النظافة والتعقيم الآلي بأجهزة الـ “روبوت” التي تعمل بشكل آلي في في الممرات وجميع مرافق المسجد.

5 – جولات تبخير وتطييب المسجد عند الصلوات, وتكثيفها قبل وبعد الإفطار, إضافة إلى صلاتي القيام والتهجّد.

15 مليون مصلٍ بالمسجد النبوي حتى منتصف رمضان

يذكر أن أكثر من 15 مليون مصلٍ أدّوا الصلاة في المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان, بمتوسط بلغ مليون مصلٍ يومياً خلال الصلوات الخمس.

فيما بلغ إجمالي عدد المصلين في المسجد النبوي منذ بداية موسم العمرة في غرة شهر محرم من العام الجاري أكثر من 163 مليون مصلٍ.

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