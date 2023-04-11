تفاديًا للغرامة.. 15 يومًا للإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر منصة أبشر

تواصل – فريق التحرير:

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية التأكيد على أهمية المحافظة على بطاقة الهوية الوطنية، والإبلاغ عن الوثائق المفقودة خلال 15 يومًا من فقدانها.

وقالت إن هذا الإجراء مهم كي لا يترتب على ذلك أي غرامات مالية.

وأشارت إلى أنه بالإمكان الإبلاغ عن طريق خدمة “الإبلاغ عن الوثائق المفقودة” للمواطنين والمواطنات إلكترونيًا في منصة “أبشر”، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية.

اقرأ أيضًا:

الأحوال المدنية: 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

شروط الخدمة

يجب أن تتضمن عملية الإبلاغ الإلكتروني الوثائق التالية:

.بطاقة الهوية الوطنية.

.بطاقة العائلة – سجل الأسرة.

.شهادة الميلاد.

.شهادة الوفاة.

.إرفـاق نمـوذج رقـم 58 والخـاص بالتبليـغ عـن الوثائـق المفقـودة لـدى الإدارة العامـة للأحوال المدنيـة.

عند تأكيد البلاغ لا يمكن إلغاؤه عن طريق أبشر.

اقرأ أيضًا:

“الأحوال المدنية” توضح كيفية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

كيف يتم الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر؟

– يتم ذلك من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر

خدماتي – خدمات- الأحوال المدنية – الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

-ثم يتم حجز موعد طلب وثيقة بدل فاقد