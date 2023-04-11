“الأرصاد” يُحذر من الطقس المتقلب ويوضح التصرف الأمثل عند موجة الغبار

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بشأن حالة من الطقس المتقلب، وهبوبو رياح وعواصف مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

إرشادات هامة للسائقين عن حدوث موجات الغبار

وأوضح على حسابه في “تويتر” أنه على السائقين عند حدوث موجات الغبار الناتجة عن الرياح والعواصف، إتباع هذه الإرشادات:

1 – التقليل من السرعة.

2 – التنقل بين المسارات بهدوء.

3 – غلق النوافذ وفتح التكييف.

4 – التأكد من أن الأنوار تعمل بشكل جيد.

استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد>

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

تعليق الدراسة في بعض المدارس والجامعات

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه إدارة التعليم والجامعات تعليق الدراسة حضوريًا بسبب أجواء الطقس والرياح والأمطار وحرصًا على سلامة منسوبيها.

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