مع اقتراب عيد الفطر .. أحدث الخصومات على السلع والمنتجات في الأسواق

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مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ “الهايبرات” وأماكن التوزيع الكبرى في تسويق منتجاتها بطرق مختلفة لجذب المزيد من الزبائن.

الخصومات تشمل كذلك أجهزة إلكترونية ومنزلية عديدة، وهي الأكثر طلبا من جانب المستهلكين.

أسواق العثيم

1- 80 جرام تونة قودي طرية ، سعر المنتج 11.50 ريال بدلاً من 15.75 ريال.

2- تونة قودي 185 جرام سعر المنتج 6.50 ريال بدلاً من 8.50 ريال.

3- تونة لطيفة بزيت دوار الشمس 95 جرام، تقدم 3 قطع، سعر العرض 8.50 ريال بدلاً من 12.75 ريال.

4- حمص فيكتو 295 جرام، عرض 3 حبات، سعر العرض 5.95 ريال بدلا من 9.75 ريال.

5- مدمس فول حدائق كاليفورنيا 450 جرام، عرض 4 حبات، سعر العرض 9.95 ريال بدلا من 15.80 ريال.

6- Ryomari Salatuna متنوعة 2 × 160 جرام + خصم 20٪ ، سعر الباقة 18.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

ماركت “بنده”

1- يوجد تخفيض من بنده اليوم على سعر هاتف سامسونج آي 13 والذي يأتي بسعة 64 جيجا بايت وبسعر 599 ريال، بعد أن كان سعره يقارب 699 ريال.

2- كما تم تخفيض سعر هاتف سامسونج آي 73 بسعة 128 جيجا بايت حيث قد وصل بعد الخصم إلى حوالي 1799 ريال بعدما كان بسعر 1899 ريال.

3- تم تخفيض سعر هاتف زد تي أي بليد الذي يأتي بسعة 64 جيجا بايت، إلى سعر 299 ريال.

4- شاشات دورا بحجم 55 بوصة، متاحة بسعر 1099 ريال بدلاً من السعر الأصلي 1799 ريال.

5- شاشة كونكا بحجم 55 بوصة، توجد في العرض بسعر 1399 ريال بدلاً من السعر الأصلي 2999 ريال.

6- شاشة توشيبا بحجم 32 بوصة، متاحة بسعر 499 ريال بدلاً من السعر الأصلي 1099 ريال .

7- بينما شاشة اي اكس برو بحجم 32 بوصة، تتوفر داخل العرض بسعر 349 ريال بدلاً من السعر الأصلي 499 ريال .

8- شاشة ورا بحجم 65 بوصة، سعر 1799 ريال بدلاً من السعر الأصلي 2199 ريال .

9- مكواة بخار كي اون بقوة 1800 واط بسعر 99 ريال بدلاً من السعر الأصلي 179 ريال .

10- مروحة دوتس متاحة بسعر يصل إلى حوالي 249 ريال بدلاً من السعر الأصلي 259 ريال .

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