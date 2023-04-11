مع اقتراب العيد.. توضيح مهم من “أبشر” حول تغيب العمالة المنزلية

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نشرت منصة “أبشر” معلومات عن خدمة تبليغ تغيب عن العمل للعمالة المنزلية وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وقالت إن هذه الخدمة تمكن الأفراد من التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية إلكترونيا.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة.

2- اختيار التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.

في وقت سابق، نشرت منصة “أبشر” تنويها هاما بشأن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

وقالت المنصة إن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

خطوات الدخول

1- الدخول على منصة “أبشر” ثم اختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة.

2- اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

في سياق متصل، أعلن تطبيق أبشر إتاحة خدمة تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تمكن الخدمة الأفراد المقيمين من طلب تمديد التأشيرة، من خلال المنصة.

طرق تنفيذ الخدمة: 1-الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب أفراد الأسرة. 2- اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية. تعديل المعلومات عبر أبشر: وفي وقت سابق أوضحت منصة أبشر، تفاصيل خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر هويتك الرقمية في أبشر. وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، إنه يمكن للفرد من خلال خدمة تعديل معلمومات المستخدم تعديل المعلومات التالية: – تغيير كلمة المرور – تعديل البريد الإلكتروني – تغيير رقم الجوال – تعديل العنوان طريقة تنفيذ الخدمة: 1- الدخول على منصة أبشر 2- اختيار تعديل معلومات المستخدم

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تنويه مهم من “أبشر” حول تمديد تأشيرة الزيارة العائلية